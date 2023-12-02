رئيس جامعة سوهاج يتفقد صالة الألعاب الرياضية الدولية.. صور

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، أن صالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاة "الجارى تنفيذها بالحرم الجامعى الجديد، ستكون بمثابة صرح رياضى عملاق، والأولى من نوعها على مستوى الصعيد، وواحدة من 5 صالات أوليمبية تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بتكلفة 800 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لرئيس الجامعة، لمتابعة الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والمهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة وعدد من مهندسى تنفيذ المشروع.

وأشاد النعمانى خلال جولته بمستوى الأداء وجودة التنفيذ الذى تقوم به الشركة المنفذة للمشروع، والتى قامت بإنجاز 50% من المشروع، والذى من المقرر تسليمه بحلول شهر أكتوبر 2024، مؤكداً أن صالة الألعاب الأولمبية ستحدث تميزاً وتفوقاً فى كافة الخدمات الرياضية لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وقال الدكتور عبد الناصر يس أن الشركة المنفذة حرصت على تنفيذ ما شدد به الدكتور حسان النعمانى لسرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة ومضاعفة العمل بالمشروع والتسليم فى الوقت المحدد، مع بذل أقصى الجهد حتى يتسنى استكمال تنفيذ باقى الأعمال بأعلى المواصفات وعلى مستوى عالى من الجودة والتميز، مضيفاً أن المشروع يقام على مساحة 8 آلاف متر مسطح.

وجدير بالذكر أن المشروع يتضمن صالة رئيسية وصالات ألعاب فرعية وصالات ألعاب ملحقة، وصالة لكبار الزوار، وأخرى للمؤتمرات الرياضية، وصالات للفنون القتالية المختلفة، وصالات للجيم، والجاكوزى، والسونا، وغرفة للتعليق والبث التليفزيونى.



أعمال التسليح للمبنى



أعمال الخرسانة للمبنى



الأعمال الإنشائية للمبنى



الأعمال الخشبية للمبنى



جولة لرئيس الجامعة بالمبنى



رئيس الجامعة يتفقد الأعمال



رئيس الجامعة يستمع للشرح



رئيس جامعة سوهاج يتابع نسب التنفيذ