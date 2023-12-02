اليوم السابع
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السبت، 02 ديسمبر 2023 03:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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دمياط الجديدة تحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم بشاطئ قادرون بلاج

السبت، 02 ديسمبر 2023 02:15 م
دمياط الجديدة تحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم بشاطئ قادرون بلاج الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم بشاطىء قادرون بلاج
دمياط معتز الشربيني

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نظم جهاز مدينة دمياط الجديدة، احتفالية باليوم العالمى لذوى الهمم بالتنسيق بين إدارات الجهاز المعنية وجمعية الرياضين لرعاية متحدى الاعاقة بدمياط الجديدة بشاطئ قادرون بلاج وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمعاق.
 
وشملت الاحتفالية مسابقات رياضية وترفيهية وتوزيع الجوائز وسط فرحة عارمة من الحاضرين لما كان له مردود فى نفوس ابطالنا ذوى الهمم وأسرهم.
 
وأكد المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لابنائنا ذوى الهمم فى أروع الأمثلة لوحدة الشعب فى نسيج واحد لتحيا مصر وطنا وقائدا وشعب.
 
يأتي ذلك فى اطار الجهود المبذولة لرسم الفرحة والسعادة على قلوب أبطالنا ذوى الهمم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومؤسسات الدولة .
 
 
 






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