خير بلدنا محصول البنجر نور فى غيطان المنوفية.. والمزارعون: المحصول لا يحتاج جهد

المنوفية - محمد فتحى

يعد محصول البنجر من المحاصيل العامة والإستراتيجية التى يتم زراعتها بمحافظة المنوفية منذ عشرات السنين، وذلك لأنه يوفر السكر الذى يعتمد عليه المصريون فى معظم الأوقات، خاصة المشروبات والحلويات.

ويقول أحمد عبد الحليم مزارع ومقيم بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، إننا نقوم بزراعة محصول البنجر منذ سنوات كثيرة مع العلم أنه يحتاج إلى وقت كبير فى الزراعة، لأن العروة تحتاج إلى وقت من 5 إلى 6 شهور فى الأرض الزراعية، بالإضافة إلى أنه يحتاج أرض عادية وليست ذات خصوبة عالية ويحقق الفدان أعلى إنتاجية، نتيجة اتباع التعليمات الزراعية لتلك المحصول، ولا يحتاج الجهد كبير مثل باقى الزراعات .

ويضيف عبد الحليم، أن الدولة ومديرية الزراعة، تدعمنا بتوفير الأسمدة التى يحتاجها المزارع، حيث تقوم مديرية الزراعة بتوفير من 3 إلى 4 شكائر، بالإضافة إلى لجان المتابعة لمعالجة المحصول والقضاء على الآفات لتحقيق إنتاجية عالية للفدان، حيث إن إنتاجية الفدان تبدأ من 20 طنا إلى 30 طنا كلا حسب جودة الأرض الزراعية.

ويقول عبد العزيز أحمد مزارع ومقيم بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، محصول بنجر يعد بديلا جيدا للمزارع ومثالا معقولا للزراعة التعاقدية للدولة، يدخل محصول بنجر السكر كبديل محصولى جيد نظرا لأنه أقل تكلفة من بعض المحاصيل المنافسة له مثل كثير من الخضر الشتوية، كما أنه يزرع فى أراضى بها نسبة من الملوحة أحيانا ويحقق إنتاجية عالية تبدأ من 20 طنا إلى 30 طنا للفدان الواحد .

ويضيف عبد العزيز، أن أفضل موعد لزراعة محصول البنجر يبدأ في شهر سبتمبر من كل عام وقد يقوم البعض للزراعة في أغسطس الحصول على علاوة تبكير ، زيادة في نسبة السكر ، وحمايته من الآفات و الأمراض الفطرية ومن أهمها عفن الجذور وموت البادرات التبقع السركسبوري في مراحل مبكرة، ضمان عدم التأخير في التقليع لعدم إزدحام مصانع البنجر ، السرعة في إخلاء الأرض وزراعة عروة مبكرة من المحصول الصيفي .

ويشير أحمد فرغلى مزارع ومقيم بإحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، إلى أن زراعة محصول البنجر يعد من المحاصيل العامة والموفره للفلاح فى المجهود والمصاريف، حيث أنه يتم زراعتها فى الأراضى الزراعيه العادية التى لاتحتاج الى خصوبة كبيرة فى التربة، نظرا محصول القمح يتم زراعتها فى أى أرضى زراعيه خاصة ولو كانت تربه بها نسبة أملاح .

ويضيف فرغلى، أن الفدان فى محصول البنجر يحقق إنتاجية عاليه جدا خاصة أن الفدان ينتج من 25الى 30 طن فى العروسه الواحده ، ويوفر للفلاح مبلغ كبير خاصة أنه يتم بيعه للشركات التى يتم التعاقد معهم أو البيع الحر للشركات .

ومن جانبه أكد المهندس محمد بركات التركاوى مدير مديرية الزراعة بالمنوفيه، بان إجمالى المساحة المنزرعة بمحصل ب بنجر السكر هى 1388 فدانا على مستوى المحافظة بأكملها .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، تدعم مزارعين محصول البنجر بالاسمدة والمتابعة المحصول عن طريق لجان بكل جمعية زراعية لمتابعة المحصول ومعالجته ، حيث المساحة المعالجة حتى هى 566 فدان وذلك حتى تاريخه موسم 2023 / 2024.

وأوضح بركات، أن ندعم الفدان من 3 إلى أربع شكاير أسمدة حسب العروة المنزرعة من المحصول ، وتتركز زراعة محصول البنجر بقرى مراكز قويسنا ، بركة السبع ، تلا ، بالإضافة إلى المتابعة عن طريق لجان متخصصه بكل إدارة زراعية وجمعية يكون بها محصول البنجر لانه محصول إستراتيجية يوفر السكر الذى يعتمد عليه المصريين فى الاكل والمشروبات.