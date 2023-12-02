جامعة مدينة السادات تحصد عدة ميداليات فى "بارالمبياد الطلاب ذوى الهمم"

المنوفية - محمد فتحى

أختتمت فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الهمم "بارالمبياد الجامعات المصرية"، للعام الجامعي 2024/2023، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال الفتره من 29 نوفمبر حتي 2 ديسمبر بالمدينة الشبابية بأبو قير .

وتحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور شريف محمد علي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هيثم قنديل، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة عزه العمرى مشرف الجهاز الفنى للمنتخب، والدكتور محمد أشرف، والدكتور باسم حجازى، مدير إدارة النشاط الرياضى، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

شاركت جامعة مدينة السادات فى اللقاء الرياضى"بارالمبياد الجامعات المصرية للطلاب لذوى الهمم" بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.

حصلت الجامعة على 12 ميدالية، 6 ميداليات ذهبية و 5 ميداليات فضية، و1 ميدالية برونزية وهى كالتالي:- حصلت الطالبة هايدي سمير على المركز الأول والميداليتان الذهبيتان في سباق 100 م و 200 م، وحصل الطالب عبد الرحمن عتيم على المركز الأول والميداليتان الذهبيتان في رمي الرمح وسباق 200 متر،وحصل الطالب أحمد أسامه على والميدالية الذهبية في رمي الرمح ، والميدالية الفضيه في سباق 100 م، وحصل الطالب محمد طبانه على الميدالية الذهبية في الوثب الطويل الميدالية الفضية في سباق 100متر ، وحصلت الطالبه زينب محمد على الميدالية الفضية في سباق 100 متر، وحصلت الطالبة هاجر حجازي على الميدالية الفضية في سباق 100 متر، وحصل الطالب محمد رضوان على الميدالية الفضيه في دفع الجله، وحصل الطالب محمود خطابي على الميدالية البرونزية في رمي القرص.

فى السياق ذاته أختتمت فعاليات اللقاء الرياضي لذوى الإعاقة والمقام في المدينة الشبابية في أبى قير شرق الإسكندرية، مساء أمس الجمعة .

شهد الختام تسليم الجوائز والميداليات حيث أقيم المهرجان تحت شعار "نحن الحياة"، في إطار الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية شريحة ذوى القدرات والهمم، وفى ضوء رؤية مصر2030 وإنطلاقا من أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى الإهتمام بذوي القدرات والهمم ودمجهم في المجتمع .

شارك في الفعاليات، 600 طالب وطالبة يمثلون 25 جامعة مصرية إلى جانب ممثلي هيئة الإشراف بالجامعات، وممثلي الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة، بالإضافة إلى ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية .

جدير بالذكر شهدت ملاعب المدينة الشبابية وكلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير كافة المسابقات في العاب "تنس الطاولة – رفع أثقال – كرة طائرة جلوس – كرة الهدف – العاب القوي) في إعاقات "حركي ، ذهني ، كف بصري ، قصر القامة" للبنين والبنات .

وتم توزيع الميداليات والهدايا التذكارية علي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف الألعاب.

يهدف المهرجان إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للطلبة والطالبات المشاركين من ذوي الهمم،و التعرف على طرق التحكيم وأساليب التنظيم، وإستثمار طاقات وأوقات فراغ الطلاب وزيادة التقارب والتعارف بينهم، إلى جانب الإسهام من خلال الرياضة في المحافظة على الأمن والسلم المجتمعي، كما يسهم المهرجان في إكتشاف المواهب الرياضية من ذوى الهمم وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، وإستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محليا وإقليميا ودوليا، وتوسيع مشاركة الجامعات في إكتشاف الأبطال والموهوبين من ذوى الهمم بكافة الألعاب الرياضية .