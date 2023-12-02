جامعة المنوفية تواصل الدورات التدريبية لمشروع "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج

المنوفية - محمود شاكر

واصلت اليوم، جامعة المنوفية سلسلة الدورات التدريبية لمشروع مودة لتأهيل المقبلين على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بكليات الآداب والإقتصاد المنزلي والهندسة.

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وبحضور أحمد عباس المسئول عن تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية " مودة" بالجامعات المصرية والمعاهد العليا والمتوسطة وقري حياة كريمة، والدكتورة نجلاء عبد الموجود المنسق الفني للمشروع بجامعة المنوفية، ووائل خلوصي المنسق الإداري للمشروع بالجامعة.

أكد الدكتور أحمد القاصد علي أن جامعة المنوفية مستمرة في تدريب الطلاب والطالبات بمشروع مودة لتأهيل المقبلين على الزواج وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب يوليو 2018 وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف المشروع إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبلين على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض الخلافات بما يسهم في خفض معدلات الطلاق.

وأشار المسئول عن تنفيذ البرنامج القومي خلال زيارة ميدانية لقاعات تدريب الطلاب بالكليات الي أن جامعة المنوفية تواصل تدريب الطلاب والطالبات على مبادرة "مودة" لرفع الوعي لديهم ودعمهم بالمعارف والمهارات الحياتية اللازمة لتكوين الأسرة في إطار من التفاهم والحوار البناء والإحترام المتبادل والمعرفة الكاملة لاحتياجات الطرف الآخر وتوزيع الأدوار داخل الأسرة واحتواء المشكلات والخلافات الأسرية، كما دعا الطلاب لزيارة موقع مودة الإلكتروني https://Www.mawadda-eg.com والاشتراك في الدورات التي تنظمها المبادرة عند التخطيط لبناء أسرة بشكل أكثر وعيا.

كما لفتت الدكتورة نجلاء عبد الموجود إلي أهمية التوعية الكاملة بالحياة الأسرية وخطوات بناء الأسرة واختيار مواصفات شريك الحياة ومفهوم الزواج والخطوات التي تسبق الزواج والتي تبدأ بالتوعية الصحية للمقبلين على الزواج من خلال التعريف بأهم الفحوصات الطبية الواجب تطبيقها قبل وخلال الزواج والتعرف على أهم الحلول الصحية لتنظيم الأسرة.

قام بفاعليات التدريب اليوم الدكتور جمال حماد بكلية الآداب، والدكتورة غادة ياسين بكلية الهندسة، والدكتورة أميرة حسان بكلية الإقتصاد المنزلي.