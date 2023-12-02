تفاصيل احتفالية مبادرة التمكين الاقتصادى تحت مظلة التحالف الوطنى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أناب محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بلال حبش نائب المحافظ، لحضور فعاليات الاحتفالية السادسة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي التي يتم تنفيذها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بالصالة المغطاة بنادي سيتى كلوب بني سويف.

وخلال الاحتفالية نقل نائب المحافظ بلال حبش تحيات وتقدير المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لحضور الاحتفالية وضيوف بني سويف، موجها الشكر للمؤسسات "تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، مثمناً الدور المحوري الذي يقوم به المجتمع المدني لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في أداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، موجها التهنئة للمستفيدين والمستحقين من دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفي ختام الاحتفالية، تم تسليم دفعة جديدة من عقود التمويل لمشروعات تنموية صغيرة بإجمالي 6 ملايين جنيه لـ200 مستفيد، بواقع 30 ألف جنيه لكل فرد منها 15 ألف منحة كقرض حسن لا يُسترد، بجانب توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الأورمان ومؤسستي "حياة كريمة "و" أبو هشيمة الخير" للدعم الغذائي و التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية ببني سويف استكمالا لجهود مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي فى دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.