تعرف على توصيات المؤتمر الـ15 لمركز أبحاث وعلاج أمراض الكبد بكفر الشيخ

أوصى المؤتمر الـ15 لمركز أبحاث وعلاج الكبد بكفر الشيخ، التابع للمجالس الطبية المتخصصة، الذى أقيم بالمركز، تشخيص حالات القولون المناعى التقرحى ومرض كرونز عن طريق السونار، تشخيص حالات أورام البنكرياس وأورام المعدة عن طريق المنظار السونارى وأخذ عينة بدون جراحة، واستخدام الحقن الموجهة والبيولوجية لمرضى سرطان الكبد والتى يصعب فيها التدخل العادى أو الحقن الشريانى، وتشخيص حالات القولون العصبى، واستخدام بعض الأدوية الحديثة.

وأكد الدكتور عصام هانى، مدير عام مركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ، أن الكبد الدهنى أصبح الشغل الشاغل للعالم بعد القضاء على فيروس سى باستخدام بعض الأدوية التى تمت الموافقة عليها من خلال هيئة الغذاء والدواء، كما أوصى المؤتمر بالمعرفة والتثقيف الصحى حول الأدوية التى تسبب الالتهاب الكبدى الوبائى وطرق تجنبها، كما أوضح المؤتمر، أن مرضى السكرى وتليف الكبد، وما هى الأدوية المستخدمة، كما أوصى المؤتمر باستخدام تقنية السبا جلاس، وهى من أحدث الطرق فى العالم ومن خلالها يتم تفتيت حصوات القنوات المرارية عن طريق المنظار الحرارى بدون تدخل جراحى.

كما أوصى المؤتمر بمتابعة الجديد فى الدوريات العلمية العالمية والبروتوكولات المعتمدة عالميا فى أمراض الكبد والجهاز الهضمى للاستفادة منها، كما أوصى المؤتمر بتدريب شباب الأطباء على أحدث الأجهزة الحديثة وإجراءات مناظير الجهاز الهضمى، كما وأصى لاعتماد “MDT”(الفريق الطبى المتكامل للتعامل مع أورام الكبد وسرطانات الجهاز الهضمى للوصول لأفضل النتائج العلاجية لصالح المريض.

وقال الدكتور عصام هانى، مدير عام مركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ، شارك فى المؤتمر بورشة عمل المناظير المتقدمة لـ"11" تحت يد أمهر أساتذة الكبد بجامعات مصر، الدكتور محمد عنبة، أستاذ الكبد ومناظير الجهاز الهضمى جامعة طنطا، والدكتور أحمد جلال، استاذ الكبد جامعة الاسكندرية، والدكتور أحمد الطنبارى، جامعة المنصورة، والدكتور محمد مجدى، جامعة الزقازيق، والدكتور محمود عبد العزيز، جامعة المنصورة بالتعاون مع خبراء قسم مناظير أبحاث الكبد بكفر الشيخ، الدكتور محمد موسى، رئيس قسم المناظير بالمركز.

وأضاف الدكتور هشام سعد، مقرر المؤتمر، سبق تدريب شباب الأطباء على نماذج محاكاة وانسجة حية، بورشة عمل المناظير والأشعة التداخلية وأشعة الإمعاءات وعليم مناظير القولون والمناظير المرارية،، إضافة لورشة تعليم المناظير العلاجية علويه وسفليه وحالات التردد الحرارى، ليكون الهدف المرجو تجهيز "steff" من شباب الأطباء تخصص كبد وجهاز هضمى ومناظير على يد أمهر خبراء الكبد بحضور كوكبة من أساتذة التخصص من كل جامعات مصر والمراكز الطبية، والمستشفيات التعليمية ومستشفيات وزارة الصحة.

وأكد الدكتور محمد عجلان، منسق المؤتمر، أنه جرى نقل حى لحالات أورام الكبد وعلاجها بالتدخل سواء تردد حرارى أو تبريد، وتم إلقاء العديد من المحاضرات العلمية حول الجديد فى مجال فى مجال مناظير الجهاز الهضمى.

وأضاف الدكتور محمد عجلان، منسق المؤتمر، تعد محافظة كفرالشيخ من أكثر المحافظات التانيه على فيروس سى بعد الانتهاء من علاج فيروس سى بالمبادرة الرئيسية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصبح الشغل الشاغل هو دهون الكبد، لأنه لا قدر الله ممكن يؤدى إلى تليف بالكبد وسرطان بالكبد، لذلك أصبحت فى المتناول دواء يعالج دهون الكبد.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور عصام هانى، مدير عام مركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ، والدكتور ياسر عمارة، مدير عام مركز الأورام ومدير عام مركز الكبد سابقا، ونواب مدير المركز الدكتور هانى البيلى، استشارى الكبد والمناظير، والدكتور رضا حلمى، استشارى الكبد والمناظير، والدكتورة ولاء محسن، لأقسام المتابعة، والدكتور جمال عصمت، رئيس شرف المؤتمر، والدكتور محمد عنبة، رئيس المؤتمر، والدكتور هشام سعد، مقررو المؤتمر، والدكتور عصام هانى، والدكتور هانى البيلى، والدكتور ولاء محسن، والدكتور محمد عبد الحليم، والدكتور محمد جلال، ومنسقو المؤتمر، الدكتور رضا يونس، والدكتور محمد عجلان، والدكتور أحمد فوزى، والدكتور محمد موسى، والدكتور كريم الشامى، والدكتور محمد على نصر، رئيس اللجنة العلمية، والدكتور شريف عطية، رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور سامح الباز، سكرتير عام المؤتمر.

كما حضر المؤتمر الدكتور على فرج، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة القاهرة، والدكتور ممدوح جبر، أستاذ الكبد جامعة طنطا، والدكتور خالد الباسل، أستاذ المناظير بالمعهد القومى للأورام، والدكتور حسن الباتع، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد الغول استشارى الجهاز الهضمى، والدكتور محمد على نصر، استشارى الباطنة والكبد.