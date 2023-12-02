اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تطوير 30 عمارة سكنية بمنطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى ببورسعيد

السبت، 02 ديسمبر 2023 01:11 م
تطوير 30 عمارة سكنية بمنطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى ببورسعيد جانب من أعمال التطوير
بورسعيد محمد فرج

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار سير العمل في تطوير ورفع كفاءة 30 عمارة سكنية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لتطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بالضواحى، يأتي ذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بأحياء المحافظة والتي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن.
 
وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه وتركيب شبكة صرف صحى جديدة وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم واجهات العمارات السكنية.
 
ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات ونسب التنفيذ الحالية على أعلى درجة من الكفاءة والالتزام بالموعد الزمني المحدد للانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل.
 






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تطوير منطقة فاطمه الزهراء ببورسعيد




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