تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 442 شاحنة و78 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 182 شاحنة و4 سيارة .

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون إكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين الحرية ودليلة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1910 طن بضائع و245 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين أيله وآور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكب بموانيها.