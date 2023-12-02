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تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 02 ديسمبر 2023 01:58 م
تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 624 شاحنة و 82 سيارة.

شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 442 شاحنة و78 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 182 شاحنة و4 سيارة .
 
استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون إكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين الحرية ودليلة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1910 طن بضائع و245 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين أيله وآور.
 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكب بموانيها.
 
 
 

 







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