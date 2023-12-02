بورى وجران وطوبار.. تعرف على أنواع وأسعار الأسماك في أسواق دمياط.. صور

تتنوع أنواع الأسماك فى محافظة دمياط لاختلاف المصائد فيها وتعدد السواحل حيث تطل دمياط على سواحل البحر الأبيض المتوسط وبحيرة المنزلة ونهر النيل.

وتشتهر محافظة دمياط دون غيرها من المحافظات الأخرى بوجود أنواع متعددة من الأسماك تختلف حسب الموسم.

ويتواجد حالياً فى أسواق الأسماك بدمياط أنواع البورى والجران والطوبار وتتراوح أسعار من 80: 120 جنيها الكيلو جرام، كما تنتشر أنواع البلطى المعروف فى دمياط باسم الشبار وهى تتراوح بين 70 : 80 جنيها للكيلو كما يوجد أنواع السردين تصل إلى 80 جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار الجمبرى من 70 :120 جنيها للكيلو جرام، كما تتراوح أسعار الكابوريا من 80: 120جنيه للكيلو جرام، ويصل سعر السهيلى إلى 150جنيها للكيلو، تصل اسعار غطت موسى إلى 120جنيها للكيلو، وسعر القاروص 160جنيها للكيلو.

كما تتراوح أسعار أسماك الرنجة حسب أنواعها من 80 :120جنيها الكيلو، وسعر الفسيخ يتراوح من 100:150جنيه للكيلو جرام.

وتشتهر جميع أسواق الأسماك بدمياط بوجود محلات السوبر وتجهيز وطهى الأسماك حسب طلب الزبائن.