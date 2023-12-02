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اليوم الثاني من اقتراع المصريين بالخارج.. خطوات يتخذها رئيس اللجنة قبل بدء التصويت

السبت، 02 ديسمبر 2023 07:00 ص
اليوم الثاني من اقتراع المصريين بالخارج.. خطوات يتخذها رئيس اللجنة قبل بدء التصويت انتخابات المصريين فى الخارج
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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يبدأ اليوم الثاني، من عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجري الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام وهى الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى المقرر لكل دولة.
 
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وحددت عدة خطوات لابد أن يتخذها رئيس اللجنة الفرعية قبل فتح اللجان.
 
 
وقبل بدء عملية الاقتراع يقوم رئيس اللجنة بما يلي:
 
أولًا: اثبات حضور أمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بكشف حضور الموظفين باللجنة الملحق بنموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.
ثانيًا: الاطلاع علي النموذج المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بتفويض كل مرشح ومطابقته ببطاقة الرقم القومي الخاص به واثباته بمحضر إجراءات اللجنة.
ثالثًا: استبعاد أسماء الناخبين الواردة أسماءهم بالكشف الوردي نموذج رقم (١١ أ) إن وجد بالتأشير قرين كل منهم في كشف الناخبين.
رابعًا: توزيع العمل فيما يتعلق بكشوف الناخبين علي أكثر من أمين لجنة بما يضمن حسن سير العمل باللجنة وسرعة تقاطر الناخبين.
 
خامسًا: التأكد من أن صندوق الاقتراع فارغ أمام المتواجدين  داخل اللجنة، ثم اختيار أي 4 أقفال بلاستيكية لغلق جوانب الصندوق، وقراءة الأرقام المسلسلة لها علنًا، وتسجيلها في محضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم (١٣) انتخابات رئاسية، ثم تثبيت الأقفال في المكان المخصص لها جوانب الصندوق.
 
سادسًا: فض تأمين الصندوق الكرتوني المسلم لرئيس اللجنة، من المحكمة الابتدائية في اليوم السابق، وإفراغ محتوياته علما بأن كل دفتر يحتوي محتوياته علي ( ١٠٠) بطاقة اقتراع ثم مراجعة الأرقام المسلسلة لكل دفتر بدايتها ونهايتها.






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