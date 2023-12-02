الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لم تلتزم بالاتفاقات وحوارنا معها مستمر

وكالات

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، الجمعة، إن إيران "لم تلتزم" بالاتفاقات والتعهدات السابقة بشأن برنامجها النووي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الحوار مع طهران "مستمر" من أجل استيضاح بعض جوانب البرنامج الذي يثير مخاوف غربية.

وأضاف جروسي: "الحوار مستمر مع إيران.. بل أكثر من مجرد حوار، نقوم بدوريات تفتيش منتظمة هناك، وهو جزء من التزام طهران القانوني المتمثل في الإعلان عن المنشآت (النووية) من أجل دخولها لنظام التفتيش"، مشيراً إلى أن "المشكلة تتمحور حول عدد من المواقع الإيرانية التي لا يمكن الوصول إليها أو تفتيشها".

وأوضح أن "إيران لم تلتزم بعدة اتفاقات سابقة"، مؤكداً على جهود الوكالة "خلال الأشهر الماضية لمحاولة إعادة برنامج طهران النووي إلى المسار، والحصول على مزيد من التعاون منها"، واصفاً الأمر بـ"المُعقد بعض الشيء".

وأكد جروسي على أهمية "مواصلة الحوار" مع إيران، لكنه أعرب عن "الحاجة إلى تحسين العمل، كما أننا بحاجة إلى اهتمام أكبر بهذه المسألة من أجل الحصول على حلول قدر الإمكان".

وتدين الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر تعطيل إيران للعديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار جزيئات يورانيوم عُثر عليها في موقعين غير معلنين بـ"توركوز آباد" وو"رامين".

ويثير التصعيد النووي الإيراني مخاوف جدية، في ظل استبعاد مفتشي وكالة الطاقة الذرية ووقف كاميرات المراقبة، وسبق أن دانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر الماضي، عدم التعاون من قبل طهران، غير أنها امتنعت عن تقديم قرار ملزم بهذا الشأن.