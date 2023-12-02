الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة تدعو لتحريك دعوى ضد إسرائيل بالمحكمة الجنائية

رامى محيى الدين

أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة استمرار الانتهاكات وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد سكان قطاع غزة.

وطالب الأمم المتحدة بالتحرك والتحذير من الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع، كما طالبت المدعي العام للجنائية الدولية بزيارة غزة وتحريك دعوى ضد المسؤولين الإسرائيليين، ودعت إلى تسمية الجرائم التي يمارسها الاحتلال في غزة بجرائم إبادة

وتجدد القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.