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المصريون يتوافدون على سفارتنا فى رومانيا للتصويت باليوم الثانى لانتخابات الرئاسة

السبت، 02 ديسمبر 2023 11:44 ص
المصريون يتوافدون على سفارتنا فى رومانيا للتصويت باليوم الثانى لانتخابات الرئاسة أحد المصريين فى رومانيا يدلى بصوته
إيمان حنا

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يواصل المصريون فى رومانيا الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى انطلقت أمس الجمعة، وسط مشاركة لافتة من أبناء مصر فى الخارج.

استقبال الوافدين على مقر السفارة المصرية فى رومانيا للإدلاء بأصواتهم
استقبال الوافدين على مقر السفارة المصرية فى رومانيا للإدلاء بأصواتهم

 

وقد أدلى، أمس الجمعة، السفير المصرى فى رومانيا مؤيد الضلعى بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، بعد دقائق من فتح أبواب السفارة لاستقبال الناخبين المصريين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم.
مواطنة مصرية فى رومانيا تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية
مواطنة مصرية فى رومانيا تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية
 
كما أدلت بصوتها المستشارة مروة شعير نائب السفير ، كما أدلى المستشار .نادر شبل قنصل السفارة المصرية برومانيا .
الجالية المصرية فى رومانيا تشارك فى الانتخايات
الجالية المصرية فى رومانيا تشارك فى الانتخايات
 
 
و حرص أبناء الجالية المصرية فى رومانيا على المشاركة فى التصويت ، وكان أول المصوتين فى الانتخابات اللورد بشار حسن عباس حلمى الذى حضر إلى مقر السفارة مبكرا . 
 
كما أدلى الإعلامى د.عبدالله مباشر رئيس الاتحاد العام للمصريين برومانيا، بصوته فى عرس ديمقراطى يرسم ملامحه أبناء الجالية المصرية برومانيا .
المصريون فى رومانيا يصوتون
المصريون فى رومانيا يصوتون
 






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