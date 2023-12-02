اليوم السابع
Ads
السبت، 02 ديسمبر 2023 10:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المتهمون بسرقة الشقق: "بنراقب المكان وبنقسم الفلوس بينا"

السبت، 02 ديسمبر 2023 09:00 ص
المتهمون بسرقة الشقق: "بنراقب المكان وبنقسم الفلوس بينا" حبس- أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدلى المتهمون بسرقة شقة فى منطقة النزهة باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث قال المتهمين إنهم تخصصوا فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الكالون"، وأضاف المتهمين أنهم راقبوا الشقة قبل سرقتها وتاكدوا أنها خالية من السكان، وأشاروا إلى أنهم يتقاسموا المسروقات فيما بينهم.
 
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة النزهة بلاغا من مواطن أفاد فيه بتعرضه لسرقة مشغولات ذهبيه ومبالغ مالية من داخل شقته، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة 3 عاطلين تم القبض عليهم وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام علي ذمه التحقيق.
 
 






اخبار الحوادث

النزهة

حوادث النزهة

قسم النزهة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة