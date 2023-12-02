المتهمون بسرقة الشقق: "بنراقب المكان وبنقسم الفلوس بينا"

كتب كريم صبحى

أدلى المتهمون ب سرقة شقة فى منطقة النزهة باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث قال المتهمين إنهم تخصصوا فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الكالون"، وأضاف المتهمين أنهم راقبوا الشقة قبل سرقتها وتاكدوا أنها خالية من السكان، وأشاروا إلى أنهم يتقاسموا المسروقات فيما بينهم.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة النزهة بلاغا من مواطن أفاد فيه بتعرضه لسرقة مشغولات ذهبيه ومبالغ مالية من داخل شقته، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة 3 عاطلين تم القبض عليهم وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام علي ذمه التحقيق.