اليوم السابع
Ads
السبت، 02 ديسمبر 2023 01:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

المتحدث السابق باسم نادي القضاة يدلي بصوته فى انتخابات الرئاسة بالإمارات

السبت، 02 ديسمبر 2023 12:48 م
المتحدث السابق باسم نادي القضاة يدلي بصوته فى انتخابات الرئاسة بالإمارات المستشار رضا السيد
كتب إبراهيم قاسم - أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدلى المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي القضاة، والمعار بدولة الإمارات العربية المتحدة بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة الاقتراع داخل القنصلية المصرية بدبي.
 
وأكد، أهمية مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المشاركة تساهم في تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية.
 
وأضاف، أن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري لكل مصري عليه أن يحرص عليه، موضحا أن انتخاب رئيس للبلاد، هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية، ويجب أن نحرص على المشاركة الكثيفة في هذه الانتخابات.
وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

 







تصويت المصريين في الخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

مصر تنتخب

انتخابات الرئاسة 2024

التصويت بالانتخابات اليوم

التصويت بالخارج اليوم

تصويت المصريين بالخارج اليوم

انطلاق الانتخابات الرئاسية

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم السابع

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة