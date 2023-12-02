أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بسقوط شهداء ومصابون في القصف الإسرائيلي للأبنية السكنية بمدينة غزة.
واستهدفت قوات الاحتلال، مربعا سكنيا كاملا بمنطقة عسقولة شرق مدينة غزة.
وقصفت قوات الاحتلال، بلدات حدودية بالقطاع الغربي جنوب لبنان.
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بسقوط شهداء ومصابون في القصف الإسرائيلي للأبنية السكنية بمدينة غزة.
واستهدفت قوات الاحتلال، مربعا سكنيا كاملا بمنطقة عسقولة شرق مدينة غزة.
وقصفت قوات الاحتلال، بلدات حدودية بالقطاع الغربي جنوب لبنان.
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