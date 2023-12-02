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القاهرة الإخبارية: إقبال كثيف من المصريين في إسبانيا على الانتخابات الرئاسية

السبت، 02 ديسمبر 2023 04:28 م
القاهرة الإخبارية: إقبال كثيف من المصريين في إسبانيا على الانتخابات الرئاسية التصويت بالخارج
رامى محيى الدين

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أكدت شيماء بكر مراسلة "القاهرة الإخبارية" من إسبانيا، توافد عدد كبير من الشباب والسيدات من الجالية المصرية في مدريد على السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية2024، في اليوم الثاني لانطلاق الاستحقاق الرئاسي، إذ ذكرت أن الساعات الأولى من فتح باب التصويت شهدت إقبالًا كبيرًا من الشباب المصري المقيم في مدينة مدريد للإدلاء بأصواتهم.
 
وأضافت «بكر»، خلال رسالة لها على الهواء، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السفير المصري في إسبانيا يوسف مكاوي قدم بعض التسهيلات للمصريين المتواجدين في حوالي 50 مدينة إسبانية، والذين أتوا و سيأتون على مدار يومي السبت والأحد للإدلاء بأصواتهم من خلال حافلات تسهل وصولهم
 
وتابعت: "هناك بعض الجاليات المصرية قامت بالتنسيق مع بعضها البعض بعيدًا عن السفارة المصرية، للتجمع غدا للمشاركة في العملية الانتخابية، منذ فتح باب التصويت في مدريد صباح اليوم، كان هناك تواجد كبير جدًا من الشباب والسيدات الذين يدرسون في إسبانيا»
 

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً.

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

 







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