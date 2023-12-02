العيوب الخلقية وضيق التنفس.. أمراض يولد بها الأطفال حديثو الولادة

كتبت رانيا عامر

تنتشر بعض الأمراض المصاحبة للطفل منذ ولادته وأبرزها العيوب الخلقية وصعوبة التنفس وانخفاض الوزن واليرقان وغيرها، وسنتعرف من خلال هذا التقرير على أبرز الأمراض الشائعة عند الأطفال حديثى الولادة بالإضافة الى طرق علاجها، وذلك وفقًا لما نشره موقع timesofindia.

أكد التقرير على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية للطفل المولود المعرض لخطر الإصابة بأى عدوى فيروسية أو بكتيرية، بالإضافة الى التاكد من أنه يعانى من عيب خلقى أو يعانى من أى مشاكل صحية أخرى، لذا فإن عملية الكشف المبكر تحميه من مخاطر صحية مستقبلية. مشاكل صحية يعانى منها حديثى الولادة الولادة المبكرة

الولادة المبكرة تعرض الطفل إلى انخفاض الوزن الذى يصل الى أقل من 2.5 كجم، مما يترتب عليه مشاكل خطيرة على صحة المولود. يحتاج الأطفال حديثي الولادة المبتسرين إلى رعاية متخصصة في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، بسبب الصعوبة التي يواجهونها في تنظيم درجة حرارة الجسم.

ولكى تحمى نفسك من خطر الولادة المبكرة وتحفاظى على صحة طفلك فعليك أن تتابعى كافة طرق الرعاية الصحية أثناء فترة الحمل من أجل الحفاظ على صحتك وصحة الجنين ولكى تبتعدى عن المخاطر الصحية التى سوف يتعرض لها ابنك فى المستقبل بالإضافة الى الحفاظ على نمط حياة صحي أثناء الحمل.

الالتهابات يعد الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية أمرا بالغ الأهمية للوقاية من العدوى التى تسببها الجراثيم الموجودة على اليدين والملابس، خاصة وأن الطفل حديث الولادة يعانى من عدم اكتمال جهاز المناعة لديه وهذا يعرضه لخطر العدوى بكل سهولة، ومن ضمن الالتهابات التى يمكن أن يصاب بها هذا الطفل هو الالتهاب الرئوى والتهابات الدم والدماغ الشائعين، وهنا يحتاج هذا المولود الى رعاية مركزة.

نظافة البيئة المحيطة بالطفل حديثى الولادة أمر غاية فى الضرورة، بجانب عملية غسل اليدين باستمرار، وعدم تعرض هذا الطفل للأشخاص أصحاب الأمراض لانه فى تلك الفترة يعانى من نقص فى المناعة، ويسهل عليه الإصابة بأى فيروس.

اليرقان

مرض اليرقان هي حالة شائعة خاصة عند الأطفال الرضع الذين يولدون قبل ميعاد ولادتهم، وغالبا ما ينجم عن عدم نضج وظائف الكبد، والمعروف باسم اليرقان الفسيولوجي، وتحدث الإصابة باليرقان بسبب أن دم الطفل يحتوى على فائض من البيليروبين، وهو صباغ أصفر من خلايا الدم الحمراء. لذلك يصبح مصدر قلق بين الأطفال حديثي الولادة على مستوى العالم.



يمكن أن يساعد الفحص قبل الولادة، إلى جانب التدخل الطبي في الوقت المناسب، في توقع المضاعفات المحتملة ومعالجتها.

صعوبة التنفس يواجه بعض الأطفال حديثي الولادة صعوبات في التنفس، وهي حالة تسمى متلازمة الضائقة التنفسية ، قد يحتاج الأطفال المصابون إلى دعم جهاز التنفس الصناعي.

العيوب الخلقية

ما يقرب من 3-5% من الأطفال حديثى الولادة يولدون بعيوب خلقية، غالبا ما تصيب القلب والدماغ. ومن الممكن التعرف على العديد من هذه الحالات من خلال فحوصات ما قبل الولادة، على الرغم من أنه لا يمكن اكتشاف جميع الحالات قبل الولادة.



ضرورة متابعة الفحوصات الطبية بشكل منتظم طوال فترة الحمل من أجل أكتشاف أى مشاكل أو عيوب صحية يعانى منها الجنين قبل ولادته .