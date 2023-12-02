الرئيس الكيني يجتمع مع القادة الأفارقة لإطلاق مبادرة التصنيع الأخضر

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اجتمع الرئيس الكيني، ويليام روتو، اليوم السبت مع رؤساء الدول الأفريقية وشخصيات بارزة أخرى في مؤتمر الأطراف (كوب 28) لتسريع التصنيع الأخضر في أفريقيا، حيث تهدف مبادرة التصنيع الأخضر في أفريقيا التي أعلنت عنها كينيا إلى تسريع وتوسيع نطاق الصناعات والشركات الخضراء في جميع أنحاء أفريقيا، وتعزيز التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتحفيز النمو الاقتصادي الأخضر في القارة.

وأكد روتو - خلال الاجتماع بحسب بيان موقع مؤتمر المناخ الإلكتروني - أن " مبادرة التصنيع الأخضر تمثل خطوة ملموسة نحو تحقيق إعلان نيروبي، وتفعيل توسيع نطاق التجمعات الصناعية الخضراء بقيادة القطاع الخاص".

وناقش القادة الأفارقة - خلال الاجتماع - خططهم لتفعيل التحول الاجتماعي والاقتصادي الشامل من خلال النمو السريع للمجموعات الصناعية الخضراء، والدور القوي لأسواق التصدير الإقليمية والعالمية للمنتجات والتقنيات الخضراء ذات القيمة المضافة، والتي تعتبر حاسمة لسلسلة قيمة الطاقة النظيفة العالمية.

يشار إلى أن مبادرة الرئيس الكيني تؤكد أهمية التصنيع الأخضر لتسخير موارد القارة الأفريقية الهائلة وعالية الجودة لضمان الرخاء للجميع ، حيث يعد التصنيع الأخضر في أفريقيا أمر بالغ الأهمية لتحقيق طموحات المناخ الجماعية في العالم.