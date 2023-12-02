الرئيس الفلسطيني: لن نستسلم للأمر الواقع ولن نسمح بتكرار النكبة

كتب محمد شرقاوى

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إنه لن نستسلم للأمر الواقع ولن نسمح بتكرار النكبة، وسنواصل مع شعبنا الصمود والثبات في معركة البقاء.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.