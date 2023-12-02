الحملة الرسمية لـ"السيسى" تستقبل مجموعة من الشباب وتدير نقاشا مفتوحا بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وكان في استقبال الوفد عدد من أعضاء هيئة مكتب الحملة الرسمية بمحافظة الإسماعيلية، منهم صقر محمد صقر، والدكتور طارق رمزي، و أكرم الشافعي، الذين أداروا نقاشا مع الشباب لاستعراض رؤية الحملة الهادفة إلي استعادة لُحمة 30 يونيو لاستكمال مسيرة البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة.

وأكدت هيئة مكتب الحملة بالمحافظة خلال اللقاء علي أهمية التواصل مع كافة فئات المجتمع الاسماعلاوي، مُشيرين إلي أن الحملة مرنة تعتمد على المشاركة الشعبية الواسعة، وجامعة لكل المصريين، كذلك التأكيد علي أن للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بصمات علي كل المستويات السياسية والإجتماعية علي مدار السنوات الماضية، وعلى مدار 9 سنوات كان هناك العديد من الإنجازات من البنية الأساسية وإعادة بناء المؤسسات، وعملية التنمية الشاملة وخلق وظائف جديدة، فما حدث خلال السنوات الأخيرة كان إنجازًا كبيرًا يستحق أن ننظر إليه بإنصاف.

وأكد ممثلي هيئة مكتب الحملة بالمحافظة خلال اللقاء، أنهم حملة تستهدف توجيه خطابها لكل المصريين، وبشكل خاص الشباب والمرأة، كذلك التأكيد على جعل مقر الحملة الانتخابية بالإسماعيلية منصة وقبلة لكل المصريين، واستقبال جميع المتطوعين والمواطنين لحرصهم على الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات من خلال جميع وسائل التواصل مع الحملة.

في السياق، أجرت هيئة مكتب الحملة خلال اللقاء نقاشا مفتوحا مع الشباب الحضور، وتلقي استفساراتهم والرد عليها بخصوص استعراض رؤية الحملة وعددا من الملفات التي تشغل فكر الشباب.