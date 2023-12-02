"الحماية من التهديد الإلكترونى" فى ثانى أيام المكتبة المتنقلة ببشاير الخير

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت طالبات مدينة بشاير الخير 3,5، ثانى فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الإسكندرية، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، خلال العام الدراسى الحالى بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، ومديرية التربية والتعليم إدارة الموهوبين والتعلم الذكى، وإدارة غرب التعليمية، بهدف تنمية فكر وإبداع الطلاب فى كافة المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات.

وبدأ اليوم بورشة حكى لطالبات المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعنوان "سلاح ذو حدين" ناقشت خلالها عبير عمرو سلبيات وإيجابيات مواقع التواصل الاجتماعى، والمخاطر التى يتعرض لها البعض كالتهديد والترويع، الابتزاز الإلكترونى، موضحة طرق الحماية منها.

وأشارت فى ختام حديثها إلى ضرورة الإبلاغ عن التعرض لمثل هذه المشكلات عبر الموقع الرسمى لوزارة الداخلية أو الخط الساخن.

وخلال الفعاليات المقامة ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، قامت أخصائى المكتبات منى طه بتعريف الطالبات بالخدمات التى تقدمها المكتبة، تلاها فقرة قراءة واطلاع على الكتب والمجلات المتنوعة.

واختتم اليوم بمناقشة قصص متنوعة من إصدارات هيئة قصور الثقافة لأطفال الروضة، تلاها فقرة رسم على الوجه، بحضور إبراهيم محمد رئيس قسم الموهوبين بإدارة غرب التعليمية.

ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات الخاصة بمشروع المكتبة المتنقلة فى الإسكندرية خلال منتصف شهر ديسمبر الجارى بمدرسة ياسر مرسى الإعدادية، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة تحقيقا للعدالة الثقافية ولتشجيع النشيء على القراءة والإطلاع.