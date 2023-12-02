التخطيط: ارتفاع عدد المواطنين المؤمن عليهم صحيا لأكثر من 53 مليون مواطن

كتبت أسماء أمين

عملت الدولة المصرية على الارتقاء بصحة المواطنين خلال السنوات الماضية مما أدى إلى ارتفاع عدد المواطنين المؤمن عليهم إلى أكثر من 53 مليون مواطن، وإدراج أكثر من 15 مليون مواطن من فئات جديدة تحت مظلة التأمين الصحى ، وتطوير الخدمات الصحية فى سيناء ومدن القناة، ورفع كفاءة 204 سيارات إسعاف نمطية، وإنشاء المقر الرئيسى لهيئة الإسعاف بمدينة 6 أكتوبر.

وقد شهد القطاع الصحي في مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا سواء من حيث حجم الاستثمارات التي قامت الدولة بضخها أو المبادرات التي تم إطلاقها ونجحت الدولة في إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن خِطّة عام 23/2024 تستهدف تخصيص استثمارات كليّة عامة وخاصة للخدمات الصحيّة تُقدّر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الاستثمارات الإجماليّة للخِطّة في العام ذاته، وذلك لتنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات والـمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.

كما تضمنت أبرز مشروعات تطوير الخدمات الصحيّة، بخطة عام 23/2024 ،تطوير نحو 68 مُستشفى رعاية علاجيّة قائمة، و55 وحدة رعاية أوليّة في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، بجانب تطوير وتجهيز 15 مُستشفى و105 وحدة رعاية أوليّة في إطار برنامج تطوير التجمّعات الحضريّة، ومن الـمُستهدف كذلك دخول تسعة مُستشفيات الخدمة خلال 23/2024 تُضيف نحو 2700 سرير، و22 حضّانة أطفال، و93 غرفة عمليّات، ونحو 100 جهاز غسيل فشل كلوي، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من استكمال 46 مُستشفى تابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان مُنتشرة في مُختلف مُحافظات الجمهوريّة.