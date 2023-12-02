البورصة المصرية للسلع تعقد غدا جلسة جديدة لتداول القمح لأصحاب المطاحن

كتب مدحت وهبة

تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الأحد، الجلسة رقم 98 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل واقل من المتداول في الأسواق.

وتطرح البورصة المصرية العديد من المنتجات والسلع عبر المنصة الإلكترونية للبورصة، حيث تطرح السكر والذرة الصفراء والردة والفول الصويا ،كما طرحت سبائك الذهب والفضة من أجل توفير المنتجات بأسعار عادلة حيث تهدف البورصة الى الحد من كثرة تداول السلع وبالتالي تكلفة النقل مما ينعكس على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك.