اليوم السابع
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البورصة المصرية للسلع تعقد غدا جلسة جديدة لتداول القمح لأصحاب المطاحن

السبت، 02 ديسمبر 2023 03:00 م
البورصة المصرية للسلع تعقد غدا جلسة جديدة لتداول القمح لأصحاب المطاحن قمح
كتب مدحت وهبة

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تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الأحد، الجلسة رقم 98  للتداول على  سلعة القمح  المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل واقل من المتداول في الأسواق.
 
وتطرح البورصة المصرية العديد من المنتجات والسلع عبر المنصة الإلكترونية للبورصة، حيث تطرح السكر والذرة الصفراء والردة والفول الصويا ،كما طرحت سبائك الذهب والفضة من أجل توفير المنتجات بأسعار عادلة حيث تهدف البورصة الى الحد من كثرة تداول السلع وبالتالي تكلفة النقل مما ينعكس على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك.
 
 
 
 






البورصة المصرية للسلع

تداول القمح بالبورصة المصرية

أسعار القمح

مخزون القمح




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