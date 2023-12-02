اليوم السابع
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البابا تواضروس يعزى رئيس الدير المحرقى فى وفاة الراهب القمص فلتاؤس

السبت، 02 ديسمبر 2023 11:48 ص
البابا تواضروس يعزى رئيس الدير المحرقى فى وفاة الراهب القمص فلتاؤس البابا تواضروس يعزى رئيس الدير المحرقى
كتب ـ محمد الأحمدى

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قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء لنيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق ولمجمع رهبان الدير في وفاة الراهب القمص فلتاؤس المُحرقي، والتمس قداسته عزاءً لأسرته المباركة، ولكل محبيه وعارفيه. 
 
وتوفى اليوم الأب المبارك الراهب القمص فلتاؤس المُحرقي عن عمر تجاوز  67 سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من 40 سنة.
 
وولد الأب الراحل يوم 6 أكتوبر 1956 وترهب بدير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) يوم 19 مارس 1984 ، ونال درجة القسيسية يوم 17 يناير 1992، ورتبةالقمصية في 11 يوليو 2003. 
 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكرازه المرقسيه

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