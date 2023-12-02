الأقصر تستضيف ورشة عمل لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والبنك الافريقي للتنمية، فعاليات ورشة عمل نشر ثقافة ريادة الأعمال بالأقصر، وذلك في إطار مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال الممول من الافريقي للتنمية والذي سيشمل جميع محافظات مصر، وفي إطار التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك التنمية الإفريقي لدعم ريادة الأعمال.

وشهدت ورشة العمل حضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، ومجدى النبراوى رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للإستثمار، وحسام عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال (مركز فكرتك شركتك)، حيث أكد نائب المحافظ أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال والتي تساهم في قدرة الأشخاص على ابتكار الأفكار وتطويرها، وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلي أن محافظة الأقصر بها فرص استثمارية واعدة من خلال المنطقة الصناعية بالبغدادي والمجمع الصناعي بالمنطقة ومشروعات النمو الأخضر صديقة البيئة.

واستعرض ممثلو الهيئة الجهود المبذولة في مجال نشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال، بالإضافة إلي الخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والشركات الناشئة مثل إعداد دراسات الجدوى ونموذج العمل وإعداد الهياكل الإدارية، بالإضافة لتشبيك الجهات المعنية ذات الصلة، وذلك في ظل إهتمام الدولة وهيئة الاستثمار بالشباب وتوفير بيئة لإنشاء مشروعات على أرض الواقع، كما تمت الإشارة إلي وحدة ريادة الأعمال المنشأة مؤخراً بمجلس الوزراء بغرض تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر بما في ذلك إنشاء منصة إلكترونية تضم كافة الجهات والخدمات التي تقدم إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة.

ومن جانبها قامت نيرمين مرزوق نائب مدير مشروع منحة تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، بالتعريف بكافة أوجه الإستفادة من المنحة المقدمة من البنك الإفريقي للتنمية، منها التعاقد مع شركات إستشارية للأفراد الراغبين في تأسيس شركات من خلال تقديم إستشارات مجانية لرواد الأعمال وإعداد الورش التدريبية مع الإستهداف الجغرافي الذي يشمل كافة محافظات مصر مع التركيز على تمكين رائدات الأعمال.