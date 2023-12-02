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استمرار توافد الجالية المصرية بأستراليا للتصويت فى انتخابات الرئاسة

السبت، 02 ديسمبر 2023 10:53 ص
استمرار توافد الجالية المصرية بأستراليا للتصويت فى انتخابات الرئاسة أبناء الجالية المصرية فى استراليا
كتبت شيماء بهجت

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يواصل المصريون فى استراليا اليوم السبت، التوافد على مقار اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى على التوالى للانتخابات الرئاسية 2024.

وفتحت السفارة المصرية لدى أستراليا باب التصويت لأبناء الجالية المصرية لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد انتهاء السفارة من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الناخبين.

الجالية المصرية فى استراليا
الجالية المصرية فى استراليا

وتعد سفارة مصر لدى أستراليا ثاني السفارات المصرية في الخارج التي تستقبل الناخبين، حيث ستفتح أبوابها للناخبين على تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة).

المصريون فى استراليا
المصريون فى استراليا

وتوالى سفارات وقنصليات مصر بالخارج فتح أبوابها في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى لكل دولة أمام الناخبين الذين يحرصون على ممارسة حقهم الدستورى والمشاركة فى رسم مستقبل مصر ودعم استقرارها.

أحد الناخبين
أحد الناخبين

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ، إقبالاً ملحوظا، الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

أحد الناخبين من مقر الانتخابات
أحد الناخبين من مقر الانتخابات

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

داخل مقر اللجنة
داخل مقر اللجنة

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

التقاط الصور من أمام مقر الانتخابات
التقاط الصور من أمام مقر الانتخابات

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

 

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

 







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