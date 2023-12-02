إيقاف أعمال بناء مخالف وتعديل 8 حالات بمركز ملوى فى المنيا

من جانبه، قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي إنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص لعدد 5 حالات بأحياء شمال وجنوب وغرب المدينة، بالإضافة إلي إيقاف أعمال تعديل لعدد 3 حالات بحي شمال وغرب، وتم ازالة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع.