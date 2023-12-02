اليوم السابع
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إيقاف أعمال بناء مخالف وتعديل 8 حالات بمركز ملوى فى المنيا

السبت، 02 ديسمبر 2023 01:21 م
إيقاف أعمال بناء مخالف وتعديل 8 حالات بمركز ملوى فى المنيا إزالة التعديات على الأراضى
المنيا – حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

من جانبه، قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي إنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص لعدد 5 حالات بأحياء شمال وجنوب وغرب المدينة، بالإضافة إلي إيقاف أعمال تعديل لعدد 3 حالات بحي شمال وغرب، وتم ازالة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع.
 
 
 
 
 






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