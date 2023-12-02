اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إعدام 2 طن من المواد الغذائية الغير صالحة فى أسواق دمياط

السبت، 02 ديسمبر 2023 06:32 م
إعدام 2 طن من المواد الغذائية الغير صالحة فى أسواق دمياط مواد غذائية غير صالحة
دمياط معتز الشربيني

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شن رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط حملة موسعة لضبط الأغذية الغير صالحة، في مدينة  دمياط وضواحيها وشملت 406 منشأة علي 104 عينة تم سحبها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم تحويلها للمعامل المختصة.
 
كما تم تحرير 515 محضرا للمخالفات، وتم التوصية بإغلاق 260 منشأة إما بسبب عدم الحصول علي ترخيص قانوني لفتحها او بسبب انها تشكل  خطر داهم علي صحة المواطنين، بالإضافة إلى اعدام ما يقارب 2 طن من المواد الغذائية الصلبة، والتخلص من 500 لتر من المياه و العصائر الفاسدة.
 
وناشد الدكتور  سيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط المراقبين بعدم التهاون تجاه اي مخالفة تعرض المواطنين لخطر المرض او الوفاة، كما أكد علي اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور لتقديم المخالفين للعدالة.
 
 
 
 
 
 






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