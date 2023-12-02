إعدام 2 طن من المواد الغذائية الغير صالحة فى أسواق دمياط

دمياط معتز الشربيني

شن رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط حملة موسعة لضبط الأغذية الغير صالحة، في مدينة دمياط وضواحيها وشملت 406 منشأة علي 104 عينة تم سحبها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم تحويلها للمعامل المختصة.

كما تم تحرير 515 محضرا للمخالفات، وتم التوصية بإغلاق 260 منشأة إما بسبب عدم الحصول علي ترخيص قانوني لفتحها او بسبب انها تشكل خطر داهم علي صحة المواطنين، بالإضافة إلى اعدام ما يقارب 2 طن من المواد الغذائية الصلبة، والتخلص من 500 لتر من المياه و العصائر الفاسدة.