إضافة أسِرة جديدة وتشغيل العيادات الخارجية فى العيادات الخارجية بالمنيا

قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن هناك إجراءات مكثفة لضمان وصول الخدمة الصحية للمواطنين، من خلال تشغيل العيادات الخارجية بالمستشفيات والوحدات الصحية بالقرى، حيث تم تشغيل وتفعيل العمل بعيادة الجلدية البحرية وعيادة الجلدية الغربية بالمنيا لمدة 12 ساعة وذلك من الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساءا أيضا تشغيل العيادات الخارجية فى 152 وحدة صحية لمدة 12 ساعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساءا وذلك كمرحلة اولى.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حميات المنيا بسعة 22 سريرا و22 ماكينة غسيل كلوي،و إضافة 76 سرير رعاية بمستشفى الشيخ فضل والمنيا العام وصدر وحميات المنيا، وإضافة 6 أسرة رعاية حوادث بقسم الرعاية المركزة بمستشفي الشيخ فضل، كذلك 17 سرير رعاية باطنة بمستشفي صدر المنيا، و8 أسرة رعاية قلب بمستشفي الصدر ، و14 سرير رعاية صدمات ( سكتات دماغية ) بمستشفي الصدر.
واكد وكيل الوزارة أنه تم إضافة 12 سرير رعاية عزل كبار بمستشفى حميات المنيا و 6 أسرة رعاية عزل أطفال، وكذلك إضافة 13 سرير رعاية اطفال بمستشفى المنيا العام.
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