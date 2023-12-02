إضافة أسِرة جديدة وتشغيل العيادات الخارجية فى العيادات الخارجية بالمنيا

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حميات المنيا بسعة 22 سريرا و22 ماكينة غسيل كلوي،و إضافة 76 سرير رعاية بمستشفى الشيخ فضل والمنيا العام وصدر وحميات المنيا، وإضافة 6 أسرة رعاية حوادث بقسم الرعاية المركزة بمستشفي الشيخ فضل، كذلك 17 سرير رعاية باطنة بمستشفي صدر المنيا، و8 أسرة رعاية قلب بمستشفي الصدر ، و14 سرير رعاية صدمات ( سكتات دماغية ) بمستشفي الصدر.

واكد وكيل الوزارة أنه تم إضافة 12 سرير رعاية عزل كبار بمستشفى حميات المنيا و 6 أسرة رعاية عزل أطفال، وكذلك إضافة 13 سرير رعاية اطفال بمستشفى المنيا العام.