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إحالة نقاش وزميله للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة من التجمع

السبت، 02 ديسمبر 2023 11:00 م
إحالة نقاش وزميله للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة من التجمع متهم - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة نقاش وزميله إلى محكمة الجنح ، بتهمة سرقة سيارة فى منطقة التجمع الأول، حيث اعترفا فى تحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة، بعدما كونا تشكيلا عصابيا، لسرقة السيارات.
 
 
وفى التفاصيل تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه (نقاشَين- مقيمان بدائرة قسم شرطة دارالسلام) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة، حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، عن طريق سرقة مفتاح السيارة، وأرشدا عن السيارة، وتحرر المحضر اللازم، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
 






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