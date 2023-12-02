أكثر من 20 دولة تدعو إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات في COP28

رسالة دبي: شعبان هدية

دعت أكثر من 20 دولة من بينها الولايات المتحدة إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات لخفض الانبعاثات، اليوم، السبت، ضمن فعاليات بينما يجتمع زعماء العالم لليوم الثاني في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في دبي.

لكن أكثر من 20 دولة، من الولايات المتحدة إلى غانا واليابان والعديد من الدول الأوروبية، قالت في إعلان إنها تلعب "دورا رئيسيا" في الهدف العالمي المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

ودعوا إلى مضاعفة قدرة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2020.

وقال مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري في COP28: "نحن لا نقدم الحجة لأي شخص بأن هذا سيكون بالتأكيد بديلاً كاسحًا لكل مصدر آخر للطاقة"، مضيفا "لكننا نعرف لأن العلم وواقع الحقائق والأدلة يخبرنا أنه لا يمكنك الوصول إلى صافي الصفر عام 2050 دون بعض الأسلحة النووية".

وتشمل الدول الموقعة الأخرى بريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة، لكن القوتين النوويتين روسيا والصين لم توقعا.

ومع تسليط COP28 الضوء على التحديات التي تواجه العالم، من المتوقع تقديم تعهدات أخرى في المؤتمر، بما في ذلك تكثيف نشر الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات غاز الميثان.

ومن المتوقع أيضًا أن تتبنى الدول في محادثات COP28 هدفًا يتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

يعد استخدام الطاقة النووية كبديل أنظف للوقود الأحفوري أمرًا مثيرًا للجدل إلى حد كبير حيث تشعر المجموعات البيئية بالقلق بشأن السلامة والتخلص من النفايات النووية.

وقالت المجموعة البيئية 350org، إن كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 في اليابان سلطت الضوء على مخاطر الطاقة الذرية.

وقال مديرها في أمريكا الشمالية جيف أوردور: "بينما نقدر أن إدارة بايدن تتطلع إلى الاستثمار في بدائل للوقود الأحفوري، ليس لدينا وقت لنضيعه على الانحرافات الخطيرة مثل الطاقة النووية".

الميثان الأكثر تدميرا

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي استمرت فاعليات القمة العالمية للعمل المناخي لمتابعة كلمات الرؤساء ورؤساء الوزراء COP28، وقال المستشار الألماني أولاف شولتس "نريد أن نجعل التحول في مجال الطاقة قصة نجاح عالمية، يجب أن يحدث ذلك الآن"، مضيفا "علينا جميعا أن نظهر نفس التصميم على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بدءا بالفحم".

وقد ناشد الاتحاد الأوروبي لأول مرة وضع أهداف جديدة في وقت سابق من هذا العام، ومنذ ذلك الحين تم تبني هذه القضية من قبل الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف 28، الإمارات العربية المتحدة، ثم مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين.

ترتبط المناقشات حول هدف مصادر الطاقة المتجددة ارتباطًا وثيقًا بالمفاوضات الأكثر صعوبة حول ما إذا كانت الصفقة النهائية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ستلزم الدول بالتخفيض التدريجي - أو التخلص التدريجي - من جميع أنواع الوقود الأحفوري.

وتستضيف الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر دولتين مصدرتين للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، والإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق السبت قمة حول انبعاثات غاز الميثان.

يعد الميثان، وهو غاز غير ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكبر مساهم في تغير المناخ، حيث يمثل حوالي 16 بالمائة من تأثير الاحترار.

وقال كيري، إن غاز الميثان "هو الغاز الأكثر تدميرا"، وقد وافقت الصين للمرة الأولى على إدراج جميع الغازات المسببة للاحتباس الحراري في تعهدها الوطني القادم بشأن المناخ لعام 2035 في اتفاق مع الولايات المتحدة الشهر الماضي.

لكن بكين لم تصل إلى حد الانضمام إلى التعهد العالمي لغاز الميثان المدعوم من الولايات المتحدة والذي وقعته أكثر من 150 دولة ويسعى إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 % على الأقل عن مستويات 2020 بحلول عام 2030.





جون كيري وصحفى اليوم السابع



جون كيري



مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري



مؤتمر المناخ



