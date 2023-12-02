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أسعار العملات اليوم السبت 2-12-2023

السبت، 02 ديسمبر 2023 10:32 ص
أسعار العملات اليوم السبت 2-12-2023 العملات
كتب - إسلام سعيد

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استقرت أسعار العملات اليوم السبت 2-12-2023 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 98.95 جنيه للشراء، و100.05 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 38.75 جنيه للشراء، 39.21 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالي:

 

 

 

 

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 33.49 جنيه للشراء، 33.88 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 38.75 جنيه للشراء، 39.21 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصرى، 98.95 جنيها للشراء، و100.05 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.







العملات

الدولار

الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر العملات اليوم

اسعار الدولار اليوم




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