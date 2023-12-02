أخبار مصر.. غدا شبورة كثيفة وأجواء باردة ليلا والعظمى بالقاهرة 25 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف فى الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى لرئيس وزراء النرويج: مصر مستمرة فى مساعيها للتهدئة بغزة
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج، وذلك على هامش انعقاد "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التبادل التجاري والسياحة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة، لاسيما في ظل سوابق التعاون الناجح بين الحكومة المصرية وشركة سكاتك النرويجية في هذا الصدد، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والنرويج في أفريقيا.
الرئيس السيسى: نتابع تنفيذ سد "جوليوس نيريرى" لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيسة التنزانية سامية حسن، وذلك على هامش انعقاد "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.
وصرح المستشار أحمد فهمى ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة على شتى الأصعدة، خاصةً ما يتعلق بالاستثمارات المصرية في تنزانيا والتعاون الفني وبناء القدرات للمساهمة في تدريب الكوادر التنزانية في مختلف المجالات، فضلاً عن استفادة تنزانيا من الخبرات المصرية في مجال المشروعات العملاقة، لاسيما في ضوء المشاركة المصرية الفعالة في إنشاء سد "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أنه يتابع مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
القاهرة وواشنطن تؤكدان خطورة الموقف الحالى وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن "هاريس" نقلت تحيات وتقدير الرئيس جو بايدن للرئيس، وهو ما بادله الرئيس بتقديم خالص تحياته للرئيس بايدن.
رئيس الوزراء: لا سبيل للدولة المصرية الفترة المقبلة إلا بالتركيز على الصناعة
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تدعم كل مصنع جاد وتعمل على حل مشاكلهم وتهيئة المناخ المناسب لهم وتلبية طلباتهم، مشيرا إلى أنه لا سبيل للدولة المصرية الفترة المقبلة إلا بالتركيز على الصناعة.
رئيس الوزراء يسلم وحدات "سكن كل المصريين" بمدينة السادات
سلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة السادات.
كما يتفقد رئيس الوزراء عدد من المصانع، بمدينة السادات، يرافقه عدد من الوزراء.
رئيس الوزراء يؤكد أولوية ملف تعميق نسب المكون المحلى فى مجالات التصنيع
عقب تسليمه عقود وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمستحقين بحي الفردوس بمدينة السادات، توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وإبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، لتفقد مصنع شركة "العبد" للأجهزة الكهربائية.
القوات المسلحة تنظم مؤتمرا للإعلان عن فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"
نظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً عالمياً بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى دورته الثالثة والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر ، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى .
الهيئة الوطنية تجرى اتصالات مع سفراء عدد من الدول لمتابعة العملية الانتخابية
أجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالا بالصوت والصورة بتقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من السفراء بالدول ورؤساء لجان الاقتراع بانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج، والذين أكدوا علي سير العملية الانتخابية وفتح لجان الاقتراع، وأنه تم تدريب أعضاء اللجان على المستوى الفني على نظم وآليات تسيير العملية الانتخابية.
رئيس الموساد يشكر رئيس المخابرات ومدير CIA ورئيس وزراء قطر على مفاوضات الهدنة
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رئيس الموساد يشكر رئيس المخابرات المصرية ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس الوزراء القطري على مساعدتهم في مفاوضات الهدة في غزة.
وزارة الأوقاف: افتتاح 15 مسجدًا جديدًا وإحلالًا الجمعة المقبلة
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة الموافق 8 / 12 / 2023م، ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (383) مسجدًا منها (296) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (87) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 8/ 12/ 2023 م عدد (11405) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و504 ملايين جنيه.
وزيرة التضامن: 236 مليون جنيه للإغاثة المحلية والدولية
استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والوفد المرافق له،وذلك لبحث موقف تنفيذ البروتوكول الموقع بين الجانبين بشأن تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك سبل التعاون في ملفات التمكين الاقتصادي وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية.
محافظة الجيزة: توفير سيارة إسعاف مجهزة أمام كل لجنة بانتخابات الرئاسة 2024
أكدت محافظة الجيزة أنه سيتم توفير سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى أمام كل مقر انتخابي بانتخابات الرئاسة 2024، طبقًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن يتم توفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ طوال فترة الانتخابات الرئاسية، والمقرر انطلاقها في الداخل في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.
"القاهرة الإخبارية" تعرض لحظة سقوط صواريخ الاحتلال على مبان سكنية فى غزة
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لحظة سقوط صواريخ الاحتلال الإسرائيلي على مبان سكنية فى خان يونس فى قطاع غزة.
غدا شبورة كثيفة تصل للضباب وأجواء باردة ليلا والعظمى بالقاهرة 25 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف فى الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة