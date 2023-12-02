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أبناء الجالية المصرية بأيرلندا يصوتون بالانتخابات فى يومها الثانى.. صور

السبت، 02 ديسمبر 2023 09:04 م
أبناء الجالية المصرية بأيرلندا يصوتون بالانتخابات فى يومها الثانى.. صور أبناء الجالية المصرية بأيرلندا يصوتون بانتخابات الرئاسة
كتب محمود راغب

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رصدت غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024 ، توافد المصريين بالخارج على لجان الاقتراع في ايرلندا لليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 
 
وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري٩ الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
و نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
 
 
أبناء الجالية المصرية بأيرلندا يصوتون بانتخابات الرئاسة (2)
أبناء الجالية المصرية بأيرلندا يصوتون بانتخابات الرئاسة 

أبناء الجالية المصرية بأيرلندا يصوتون بانتخابات الرئاسة (3)
أبناء الجالية المصرية بأيرلندا يصوتون بانتخابات الرئاسة 

أبناء الجالية المصرية بأيرلندا يصوتون بانتخابات الرئاسة (1)
أبناء الجالية المصرية بأيرلندا يصوتون بانتخابات الرئاسة 
 






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