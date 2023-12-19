83% من القراء يطالبون بزيادة ضخ اللحوم بمنافذ التموين استعدادا لرمضان

في استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة ضخ اللحوم والسلع المخفضة بمنافذ وزارة التموين استعدادا لشهر رمضان الكريم، أيد غالبية القراء مطالب زيادة ضخ اللحوم والسلع المخفضة بمنافذ وزارة التموين استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وأيد 83% من القراء مطالب زيادة ضخ اللحوم والسلع المخفضة بمنافذ وزارة التموين استعدادا لشهر رمضان الكريم، بينما عارض 17% من القراء مطالب زيادة ضخ اللحوم والسلع المخفضة بمنافذ وزارة التموين استعدادا لشهر رمضان الكريم.