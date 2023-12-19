اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 08:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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83% من القراء يطالبون بزيادة ضخ اللحوم بمنافذ التموين استعدادا لرمضان

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 07:05 ص
83% من القراء يطالبون بزيادة ضخ اللحوم بمنافذ التموين استعدادا لرمضان الاستطلاع

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في استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة ضخ اللحوم والسلع المخفضة بمنافذ وزارة التموين استعدادا لشهر رمضان الكريم، أيد غالبية القراء مطالب زيادة ضخ اللحوم والسلع المخفضة بمنافذ وزارة التموين استعدادا لشهر رمضان الكريم.
 
وأيد 83% من القراء مطالب زيادة ضخ اللحوم والسلع المخفضة بمنافذ وزارة التموين استعدادا لشهر رمضان الكريم، بينما عارض 17% من القراء مطالب زيادة ضخ اللحوم والسلع المخفضة بمنافذ وزارة التموين استعدادا لشهر رمضان الكريم.
 
 
 
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شهر رمضان

منافذ التموين

السلع المخفضة

اللحوم المخفضة




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