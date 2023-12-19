اليوم السابع
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4 مستندات مطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد.. اعرفها

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 06:00 ص
4 مستندات مطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد.. اعرفها تركيب عداد مياه بدل فاقد
كتبت – مرام محمد

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تقدم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خدماتها المتنوعة للمواطنين عن طريق الشركات التابعة لها على مستوى المحافظات، ومن بين هذه الخدمات كيفية تركيب عداد مياه جديد بدل فاقد.

وأوضحت الشركة المستندات المطلوبة وإجراءات الحصول على الخدمة على النحو التالي:

أولا: المستندات المطلوبة

1- طلب من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي وآخر فاتورة مياه العميل.

3- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

4- البريد الإلكتروني للعميل.

ثانيا: الإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

3- قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.

4- إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.

5- إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد والمهمات من المخازن.

6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

7- الانتهاء من تقديم الخدمة.

يُذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أوضحت المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة المياه والصرف الصحي (بعداد رئيسي) أول مرة، للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص، وذلك على النحو الآتي: (طلب الخدمة من العميل أو المنتفع - موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل - سند الحيازة او الملكية - إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (ان وجد) - التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي - الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان - الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن امكن ) - بطاقة الرقم القومي للعميل - إيصال مياه من اقرب جار - إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل - أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل).







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