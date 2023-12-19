10 ميداليات لذوى الهمم من طلاب جامعة القناة بلقاء بارالمبياد الجامعات المصرية بالإسكندرية

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة لطلاب الجامعة الفائزين فى لقاء بارالمبياد الجامعات المصرية، والذى اختتمت فعالياته والذى اقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث استطاع أبطال الجامعة من ذوى الهمم الفوز بعشرة ميداليات.

وتابع الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن اللقاء شارك به 24 جامعة، بإجمالى 600 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى هيئة الإشراف من الوزارة والمديرية والجامعات.

وأضاف "عبد النعيم" أن المسابقات شملت ألعاب (تنس الطاولة - رفع الأثقال - كرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - ألعاب القوى) فى إعاقات (حركى، ذهنى، كف بصرى، قصر القامة) للبنين والبنات.

فيما أوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن البطولة نظمتها الإدارة العامة للنشاط الطلابى بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

كما أكد الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن اللقاء أقيم خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر الجارى بالمدينة الشبابية بأبى قير.

رافق الطلاب باللقاء الكابتن ياسر عبد المجيد ودينا حسنى محمود.