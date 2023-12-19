اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 06:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد "صدر المنصورة" لمتابعة سير العمل

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:30 م
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد "صدر المنصورة" لمتابعة سير العمل جانب من التفقد والزيارة
الدقهلية شريف الديب

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تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، مستشفى صدر المنصورة، لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية.

رافق وكيل الوزارة أثناء الزيارة الدكتور محمد السعيد مدير المستشفى، حيث تفقد مبنى الإدارة والمدخل الرئيسى بالمستشفى والمعمل، واطلع على مبنى العيادات الجديدة.

كما وجه مكين بضرورة الإسراع فى الانتهاء من أعمال التطوير، مثمناً جهود إدارة المستشفى والعاملين بها، وتابع مكين جولته بتفقد إدارة المعامل وكان فى استقباله الدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل، واطمأن وكيل الوزارة على سير العمل وانتظامه بإدارة المعامل.

 
جانب من التفقد والزيارة
جانب من التفقد والزيارة
 






الدقهلية

صحة الدقهلية

مستشفي صدر المنصورة

تطوير المستشفيات




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