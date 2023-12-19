اليوم السابع
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وفاة المستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة جنايات القاهرة ودفنه بالمحلة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:30 م
وفاة المستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة جنايات القاهرة ودفنه بالمحلة المستشار عبد الحميد همام
الغربية مصطفى عادل

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توفى المستشار عبد الحميد همام الرئيس بمحكمة الاستئناف ورئيس محكمة جنايات القاهرة، وتم تشييع جنازته لمثواه الأخير بمقابر عائلته بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

 

وأدى المصلون صلاة الجنازة على جثمان المستشار عبد الحميد همام عقب صلاة العصر، بمسجد عبد الحى باشا خليل بميدان البندر بالمحلة، وتم نقل الجثمان للمقابر.

 

واعلنت الأسرة عن اقامة العزاء غدًا الأربعاء فى السرادق المقام بالمحلة لتلقى واجب العزاء.

 

ونعى المستشار مدحت عبد الرؤوف شرف رئيس محكمة شرق طنطا الكلية أسرة المستشار عبد الحميد همام والقاضية دينا عبد الحميد همام بمحكمة شرق طنطا الكلية، فى وفاة الفقيد.

 







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محافظة الغربية

وفاة المستشار عبد الحميد همام

وفاة رئيس محكمة جنايات القاهرة

المحلة




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