جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الدفاع الأمريكى لإسرائيل للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزيرالدفاع يوآف جالانت، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فى بيان عبر موقعها الالكترونى اليوم الثلاثاء.

وشدد أوستن على ضرورة أن تبتعد قوات حزب الله اللبنانى عن الحدود مع إسرائيل وتوقف الهجمات.. مؤكدا عزم الولايات المتحدة على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى توسيع رقعة الصراع إلى ما هو أبعد من غزة.

وناقش وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارته إسرائيل التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة .. ودعا إلى تحرك دولي ردا على عدوان الحوثيين في البحر الأحمر.

وبحسب البيان، كانت هذه هي زيارة أوستن الرابعة إلى إسرائيل كوزير للدفاع والثانية له منذ 7 أكتوبر.

وفي اجتماعاته مع القادة الإسرائيليين، أكد أوستن الحاجة إلى بذل جهود متضافرة لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحث على اتخاذ المزيد من الإجراءات.