وقال كيربى - فى تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "نعمل على مواصلة العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى هدنة جديدة لوقف إطلاق النار بالقطاع وتنفيذ صفقة رهائن أخرى".

وأضاف "لكننى لا استطيع أن أحدد التوقيت أو أن أقول بحسن نية إن هناك صفقة أخرى للإفراج عن الرهائن.. كل ما يمكنني فعله هو أن أؤكد أننا سنواصل العمل بجد وبحرفية".