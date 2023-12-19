هندسة المنصورة الجديدة تنظم محاكاه للأعمال الاعتيادية والتكميلية

الدقهلية - شريف الديب - محمدالحبشي

قام طلاب كلية الهندسة بجامعة المنصورة الجديدة، بعمل نماذج محاكاة طبيعية للعناصر التنفيذية الإنشائية والمعمارية بالمبانى، وذلك برعاية الدكتور معوض الخولي، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة، وإشراف الدكتورة ساره البهلول، مدير برامج الكلية، والدكتور أحمد صلاح الديب، أستاذ العمارة المساعد بالكلية، وعلي مدار الفصل الدراسى.

وأشاد رئيس الجامعة، بأعمال الطلاب و قام بمناقشة كل منهم في تصميمه وطريقة تنفيذه للعنصر المختار من المبني وأوضح أن العمل يأتي في اطار حرص الجامعه منذ اليوم الأول لنشأتها في خدمه المجتمع وتنميه البيئه المحيطه في جميع التخصصات بالإضافة إلي ربط الجانب الأكاديمي بالجانب التطبيقي لطلابها.

وأضاف عميد الكلية بأن طلاب برنامجي العمارة و الهندسة المدنية، قاموا بعمل محاكاه مبدعة و متكاملة في صوره جماعية، وكفريق واحد داخل احد المواقع التنفيذيه بعمل محاكاه للاعمال الاعتيادية، "المعمارية والإنشائية" والأعمال التكميلية، من باقي عناصر المشروع علي مستوي الهندسة الصحية، التركيبات الكهربائية، أعمال المصاعد، أعمال تنسيق الموقع و غيرها من باقي الأعمال التكميلية التي تختلف من طبيعة مشروع للأخر.