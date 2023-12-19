نقابتا التطبيقيين والمرشدين السياحيين يهنئان الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات

كتبت آية دعبس

توجه المهندس رمضان هلال نقيب عام التطبيقيين، للرئيس عبد الفتاح السيسى، والمجلس الأعلى لنقابة التطبيقيين ومليونى عضو تطبيقى، بخالص التهانى والتبريكات بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتى جاءت نتيجتها تجسيداً واضحاً لمدى إخلاص وتمسك الشعب المصرى به، والتفافه حول قيادته الرشيدة، ليواصل مسيرة الخير والنماء لمصرنا الغالية لست سنوات أخرى قادمة.

وتقدمت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، مجلسا وأعضاء بخالص التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لحصوله علي ثقة الأغلبية الساحقة من جموع الشعب المصرى، وتوليه فترة جديدة فى رئاسة الدولة المصرية، مضيفة: وندعوا المولى عز وجل أن يكون عونا له لمواجهة كل التحديات والصعوبات التي نمر بها جميعا .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أعلنت عصر اليوم فوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة عصر الإثنين، إن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فى مصر.

وأكد المستشار حازم بدوى، خلال إعلانه نتيجة الانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصرى قال كلمته ووصلت الرسالة، وهى أن مصر غاية المراد، مشيرا إلى أن المصريون اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة فى حب مصر.