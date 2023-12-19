اليوم السابع
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مقتل ضابط عراقي وإصابة آخر في سقوط طائرة فى شمالي البلاد

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 02:39 ص
مقتل ضابط عراقي وإصابة آخر في سقوط طائرة فى شمالي البلاد الجيش العراقى
أحمد علوى

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قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلا عن وزارة الدفاع إن ضابطا بالجيش العراقي قتل وأصيب آخر في حادث سقوط طائرة في مدينة طوز خورماتو شمالي العراق.
 
وأضافت الوزارة أن عطلا فنيا أدى إلى سقوط الطائرة أثناء تنفيذ الخطة الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات.
 
وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان أنه "اثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني) حدث خلل فني بإحدى الطائرات مما أدى الى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة".
 






العراق

مقتل ضابط عراقى

سقوط طائرة عراقية




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