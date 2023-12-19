مطرانية بورسعيد مهنئة الرئيس السيسى: أرسى دعائم الوطنية والتنمية

بورسعيد - محمد عزام

أصدرت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، برئاسة الأنبا تادرس مطران المحافظة وضواحيها، بيانا صحفيا قدمت فيه التهنئة القلبية باسم الأنبا تادرس ومجمع كهنة المطرانية وشعب الكنيسة ببورسعيد للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

وجاء في البيان: "فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي مجدداً يدل على ثقة الشعب المصري العظيم فيه، وفى نجاحه في تولي فتره رئاسية أخرى يتحمل فيها مسؤولية قيادته للجمهورية الجديدة ".

وتابع الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أرسى دعائم الوطنية في الجمهورية الجديدة من عدل، مساواة، تنمية تعمير، تطوير، وأمان.

واستكمل مطران بورسعيد، موجها رسالة محبة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "إن خروج الشعب المصري بكامل طوائفه شبابا وكبارا في مظاهرات الحب التي رأيناها على مدار ثلاثة أيام تدل على ثقة ومكانه سيادتكم عند جموع الشعب المصري".

واختتم الأنبا تادرس قائلا: " إننا جميعاً واثقين أن الله قادر أن يكون عونا للرئيس لنجني سويا ثمار تعب الرئيس الدؤوب من أجل رفعة شأن مصرنا الحبيبة دائما ، تحيا مصر".