اليوم السابع
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مصرع فتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع فى العجوزة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 12:42 م
مصرع فتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع فى العجوزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقيت فتاة مصرعها نتيجة سقوطها من عقار بمنطقة العجوزة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع فتاة نتيجة سقوطها من ارتفاع فى العجوزة، بإجراء التحريات تبين للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن الفتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع، مما أدى لمصرعها متأثرة بالإصابات التى لحقت بها.

 

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الفتاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

 







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سقوط من ارتفاع

قسم العجوزة

مصرع فتاة بالعجوزة




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