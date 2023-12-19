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مصادر دبلوماسية: مجلس الأمن يرجئ مجددا إلى الأربعاء التصويت على مشروع قرار بشأن غزة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 11:24 م
مصادر دبلوماسية: مجلس الأمن يرجئ مجددا إلى الأربعاء التصويت على مشروع قرار بشأن غزة مجلس الأمن
كتب محمد شرقاوى

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أفادت مصادر دبلوماسية  بأن مجلس الأمن يرجئ مجددا إلى الأربعاء التصويت على مشروع قرار حول قطاع غزة، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.







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