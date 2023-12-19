اليوم السابع
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مدينة إسنا تنفذ أعمال إزالة حفر وردم على مساحة 700 متر جنوب الأقصر.. صور

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 12:57 م
مدينة إسنا تنفذ أعمال إزالة حفر وردم على مساحة 700 متر جنوب الأقصر.. صور ازالة التعديات
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

 

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة وردم صب خرسانى بحوض متولى بمساحة 252 متر مربع، وإزالة حفر وردم بمنطقة الخزان الجديد بمساحة 175 متر مربع، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة أسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات بمساحة 260 فدانا بقرية كومير تعدى على أملاك الدولة بالبناء عبارة عن أسوار من الطوب اللبن، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، حيث شارك فى التجهيزات للموجة 21 للإزالات كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والمدن، وممثل مديرية الأمن، وممثلي كافة جهات الولاية ومسؤولي حماية الأراضى والأملاك والمتغيرات المكانية والرى والأوقاف وحماية النيل والطرق والكباري والزراعة وشركة المياه، وعدد من الجهات المعنية.

مدينة إسنا تنفذ أعمال إزالة حفر وردم على مساحة 700 متر
مدينة إسنا تنفذ أعمال إزالة حفر وردم على مساحة 700 متر

 

أعمال إزالة حفر وردم على مساحة 700 متر جنوب الأقصر
أعمال إزالة حفر وردم على مساحة 700 متر جنوب الأقصر

 

تنفيذ أعمال إزالة حفر وردم على مساحة 700 متر جنوب الأقصر
تنفيذ أعمال إزالة حفر وردم على مساحة 700 متر جنوب الأقصر

 







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